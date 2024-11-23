Sabiha Gökçen'de karla mücadele! Pistler açık tutuluyor
İstanbul'da öğle saatlerinde özellikle Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pist temizleme çalışmaları başladı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından lodos ve şiddetli yağmur öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle uçuş trafiğinde aksaklık yaşanmaması için Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) apron yönetimi personeli pistte kar temizleme çalışmalarına başladı. Uçakların buzlanmaya karşı De-icing işlemi yapıldığından kalkışlarda seferlerinde gecikmeler meydana geliyor.
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