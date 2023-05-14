SADAT Başkanı Tanrıverdi'den skandal paylaşım: Gazanız mübarek olsun!

Yayınlanma: 14.05.2023 - 01:11

Güncelleme: 14.05.2023 - 01:37

Türkiye bugün sandık başına gidecek. Kritik seçim öncesi, yurttaşlar seçim güvenliğine ilişkin endişeler taşırken ‘gayri nizami harp teknikleri’ ‘suikast’ gibi konularda eğitim verdiği belirtilen SADAT'ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi'den skandal bir paylaşım geldi.

ERDOĞAN AYASOFYA'YI ZİYARET ETMİŞTİ

Tanrıverdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ziyareti ve kılınan namaza ilişkin görüntülere "Gazanız mübarek olsun yiğitler" yorumu yaptı.

KILIÇDAROĞLU SUİKAST İDDİALARI SONRASI SADAT'A GİTMİŞTİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce, "Paramiliter bir örgüt" olarak tanımladığı SADAT'ın kapısına gitmişti.