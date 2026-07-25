Sağanak felakete dönüştü: Çok sayıda ilde sel ve su baskınları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 35 il için yaptığı meteorolojik uyarının ardından Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde sel ve su baskınları yaşanırken, yollar çöktü, araçlar sürüklendi ve ulaşım aksadı.

AFAD, 13 il için turuncu, 22 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken, olumsuz hava koşullarına karşı 18 bin 705 personelile 8 bin 696 aracın görev yaptığını açıkladı.

ANKARA'DA YOLLAR ÇÖKTÜ, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Başkentte gece başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sağanak nedeniyle çok sayıda cadde ve alt geçit su altında kaldı.

Samsun Yolu'ndaki alt geçitte bazı araçlar suya gömülürken, Mamak'ta araçlar ve motosikletler sel sularına kapıldı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı noktalarda bahçe duvarları yıkıldı, yol çökmeleri meydana geldi.

İSTANBUL'DA METREKAREYE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı bölgelerde metrekareye 60 kilogram yağış düştü.

İBB, AKOM koordinasyonunda 5 bin 638 personel ve 2 bin 74 araçla su baskınları ve olumsuzluklara müdahale edildiğini açıkladı.

EVLER VE HASTANE SULAR ALTINDA KALDI

Adana'nın Ceyhan ilçesinde cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda ev, iş yeri ve Ceyhan Devlet Hastanesi'ni su bastı.

Osmaniye'de ise evini su basan Elif Akıncı, yardım çağrısında bulunarak, evde 10 kişiyle birlikte mahsur kaldıklarını söyledi.

TOKAT'TA YOL ÇÖKTÜ, YOZGAT'TA EVLERİ SU BASTI

Tokat'ta yaklaşık 45 dakika süren sağanak sonrası çok sayıda cadde su altında kalırken, Molla Hüsrev Caddesi'nde yol çöktü.

Yozgat'ta ise iki saat süren yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

AMASYA VE BURSA'DA YAŞAM OLUMSUZ ETKİLENDİ

Amasya'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ise kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle motokuryeler siparişlerini ve kendilerini korumak için köprü altlarına ve kapalı duraklara sığınmak zorunda kaldı.

AFAD: VATANDAŞLAR UYARILARI TAKİP ETMELİ

AFAD, meteorolojik uyarı yapılan illerde koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşlardan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmelerini, zorunlu olmadıkça riskli bölgelere gitmemelerini ve alınan tedbirlere uymalarını istedi.