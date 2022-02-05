Sağlığın enerjisi çalındı

05 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, bir ASM’nin aralıktaki 827 liralık elektrik faturasının neredeyse beş kat artarak ocakta 3 bin 994 liraya yükseldiğine dikkat çekerek, “Aralıkta 20 bin 51 lira olan ödemeler, ocakta 38 bin 218 lirayı buldu. Giderde yüzde 90’a yakın artış oldu. Zamlar nedeniyle işten çıkarmalar başladı” dedi.

Yurttaşlar, elektrikte uygulanmaya başlanan kademeli tarifeyle gelen zamları tartışırken, ASM’ler de bu durumdan olumsuz etkilendi. Uğur, ASM’lere verilen cari gider ödeneğinin, zamlar karşısında yetersiz kaldığına dikkat çekti. Ödenekle ASM’lerin elektrik, doğalgaz, tıbbi malzeme, temizlik, kira ve personel ödemelerinin yapıldığını aktaran Uğur, “Bu ödenek her yıl memur maaş artış oranında artıyor. Ancak tıbbi malzeme, elektrik, doğalgaza gelen zamlar ve kira artış oranları ödenekteki artışın çok üstünde. Üstelik ASM’lerin çalıştırdıkları personele ödeyecekleri SGK primi, stopaj, ücret ve kıdem tazminatı miktarlarında da ciddi bir maliyet artışı oldu” dedi.

‘İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI’

Bir ASM’ye gelen faturalar üzerinden örnek veren Uğur, “Aralıktaki 827 liralık elektrik faturası ocakta 3 bin 994 lira geldi. Medikal malzeme 500 liradan bin 100 liraya yükseldi. Su faturası 234’ten 252 liraya çıktı. Beş kişinin 5 bin 675 lira olan sigorta primi, 8 bin 500 liraya yükseldi. Maaşlar ise 11 bin 405 liradan, 22 bin 133 liraya geldi. Sarf malzemeler de bin 189 liradan 2 bin liraya çıktı. Diğer harcamalarla birlikte aralıkta 20 bin 51 lira olan ödemeler, ocakta 38 bin 218 lirayı buldu. Elektrik faturası neredeyse 5 katına çıktı. Giderlerdeki artış bir önceki aya göre yüzde 90’a yakın oldu” bilgisini paylaştı.

Sorunun olumsuz sonuçlar vermeye başladığını anlatan Uğur, “Ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle kimi ASM’lerde personel işten çıkarmak zorunda kalınıyor. Aile hekimleri, hekimlik görevlerinin yanında aynı zamanda işletmeci olmak durumunda. TÜİK’in açıkladığı enflasyona göre belirlenen memur maaş artış oranları, aile hekimliği sisteminin sürdürebilirliğine engel oluyor. Harcamaları katlanarak artarken, ASM’de yapılan cari gider ödemlerine memur maaş zammı oranında artış yapılması kabul edilemez. Bu sebeple cari gider ödemelerinin artışı daha fazla olmak zorunda.”