Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni yılın ilk bebeğine ziyaret

01 Ocak 2023 Pazar, 02:41

Çalışanların yeni yılını kutlayan Bakan Koca, yeni yılın ilk dakikalarında bebeklerini kucağına alan 4 aileyi de ziyaret ederek tebrik etti. Yeni yılın ilk doğan bebeği Yavuz Selim Demir oldu. Koca, sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelerek sohbet etti, yeni yıllarını tebrik etti.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILININ SON BEBEĞİ, TÜRKİYE YÜZYILININ İLK BEBEĞİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu gece diğer yıllardan farklı bir gecemiz. Geleneksel olarak her yıl, yılın ilk doğan bebeğini ziyaret ettiğimizi biliyorsunuz. Ama bu gecenin önemi daha farklı. Çünkü Cumhuriyetimizin yüzüncü yılının son bebeği, aynı zamanda Türkiye yüzyılının da ilk bebeği. Bebeğimiz sağlıklı, annemiz sağlıklı, herhangi bir şikayeti yok. 2 bin 680 gram ağırlığında doğan bir bebek. Allah başta ailesine milletimize ve insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Türkiye yüz yılının ilk bebeği olması açısından önemli. Bir birlik yüzyılına giriyoruz. Bu birlik başta kutsal aile ve toplumsal hedefleri de içeren bir yüzyıl. Özellikle bu dönemde doğan bebeklerimiz önümüzdeki yüzyılın ufkunu belirleyecek olan bebekler. Başta ailesi olmak üzere insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Buradan özellikle bu gece nöbet tutan arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum" dedi.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanede yatarak tedavi gören hastaları tek tek dolaşarak ziyaret etti.

Yeni yıllarını da tebrik eden Koca, doktorlardan yatan hastaların durumu hakkında bilgi aldı.