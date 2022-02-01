Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın babaannesi Fatma Koca hayatını kaybetti.

AA
01 Şubat 2022 Salı, 09:25
Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi yaşamını yitirdi
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Konya'nın Kulu ilçesindeki Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde akşam saatlerinde 86 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Fatma Koca'nın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Vefat haberini Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver sosyal medya hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.


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