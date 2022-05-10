Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 20:20
Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'nin 10 Mayıs 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


Covid-19 koronavirüs Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler