130. Dönem DHY Kurasında başvuruların 30 Temmuz 2026'da sona ermesinin ardından, adayların gözü kura tarihine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 130. Dönem DHY kurası ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı 130. Dönem DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
130. DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında ilan metni ve kuraya alınan hekimlerin isim listelerinin 3 Ağustos 2026 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) internet sitesinde yayımlanması bekleniyor.
Eş durumu veya sağlık mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacak hekimlerin ise 3-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında, 6 Ağustos saat 18.00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden mazeret başvurusu yapması gerekiyor.