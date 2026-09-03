130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için geri sayım sürüyor. Münhal kadrolara yönelik tercih başvuruları, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alındı. Peki, Sağlık Bakanlığı 130. Dönem DHY kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 130. Dönem DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 130. DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN?
1130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası 4 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekiminin yeri ve saati, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.
DÖNEM DHY TERCİH BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
130. Dönem DHY kapsamında 28 Ağustos 2026 Cuma günü başlayan tercih başvuruları, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de sona erdi.