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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru şartları neler?

8.08.2026 16:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Adaylar başvuru tarihleri ve personel alımında aranacak şartları araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru şartları neler?
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Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin gelişmeler, kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?

İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

Uzman Doktor: 22 bin 983

Doktor: 3 bin 652

Sağlık Teknikeri: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

Diyetisyen: 1

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

26 bin 673 sözleşmeli personeli kapsayan alımlara ilişkin başvuru koşulları henüz açıklanmadı. Uzman tabip, tabip, ebe, hemşire, sağlık memuru ve diğer sağlık disiplinlerini barındıran bu kapsamlı atamada adaylarda aranacak genel ve özel nitelikler, yayımlanacak ÖSYM tercih kılavuzu ile kesinlik kazanacak.

İlgili Konular: #Sağlık Bakanlığı #personel alımı

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