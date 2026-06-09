Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan kontenjan dağılımı, alım sürecinin fiilen başladığı şeklinde değerlendirilmektedir.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun genellikle Nisan veya Mayıs aylarında yayımlandığı ve bu süreçte başvuruların alındığı öngörülmektedir. Adayların, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM AİS Sistemi adresi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alım süreci, adaylar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Ancak başvuru şartlarına ilişkin resmi detaylar henüz kamuoyu ile paylaşılmış değil. Uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan geniş kapsamlı bu alımda aranan kriterlerin, yayımlanacak resmi duyuru ve tercih kılavuzu ile netleşmesi bekleniyor.

Adayların başvuru yapabilmesi için gerekli eğitim durumu, özel şartlar ve başvuru süreçlerine dair tüm ayrıntıların ilerleyen günlerde yayımlanacak kılavuzda yer alacağı belirtiliyor.

BRANŞ DAĞILIMI

İstihdam kapsamında toplam 26.673 personel alımı planlanmaktadır. Kadro dağılımı ise şu şekildedir:

Uzman Doktor: 22.983

Doktor: 3.652

Sağlık Teknikeri: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

Diyetisyen: 1

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm ayrıntıların, resmi açıklamalarla birlikte netleşmesi beklenmektedir.