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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı belli oldu mu, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı belli oldu mu, şartları neler?

17.09.2026 09:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı belli oldu mu, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, tercih duyurusunun tarihini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? Kadro dağılımı belli oldu mu?
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Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı sözleşmeli personel planlaması ve yeni personel alımı atama bekleyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 26 bin 673 sözleşmeli personelin hizmet birimlerini kapsayan Cumhurbaşkanı Kararı'nın ardından, KPSS puanıyla atanmayı bekleyen sağlık çalışanları ÖSYM ve Sağlık Bakanlığından yapılacak resmi açıklamaları takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı belli oldu mu, şartları neler? İşte ayrıntılar...

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SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? 

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınacak personelin branş ve kadro dağılımı şöyle:

Uzman doktor: 22 bin 983

Doktor: 3 bin 652

Diyetisyen: 1

Ebe: 9

Hemşire: 2

Sağlık teknikeri: 25

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ŞARTLARI NELER?

Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan alımda aranan şartlar, yayımlanacak duyuru ve tercih kılavuzuyla birlikte netleşecek.

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