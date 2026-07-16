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Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman? 130. Dönem DHY kurası ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman? 130. Dönem DHY kurası ne zaman çekilecek?

16.07.2026 12:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman? 130. Dönem DHY kurası ne zaman çekilecek?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kuraları, tıp fakültesi mezunları ve uzman hekimlerin atama sürecinde yakından takip ettiği önemli uygulamalar arasında yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman? 130. Dönem DHY kurası ne zaman çekilecek?
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2026 yılı 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak duyurular, atama bekleyen hekimler ve sağlık camiası tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman? 130. Dönem DHY kurası ne zaman çekilecek? İşte ayrıntılar...

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SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığının yayımladığı takvime göre, 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasına; tıp fakültesinden mezun olup diploma belgeleri ile uzmanlık eğitimini tamamlayan ve uzmanlık tesciline esas belgeleri 30 Temmuz 2026 saat 18.00'e kadar Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşan hekimlerden, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi sonucunda tescil işlemleri tamamlananlar dahil edilecek. Ayrıca daha önce DHY kapsamında atanmasına rağmen görevine başlamayan ya da hizmet süresi dolmadan görevinden ayrılan tabip ve uzman tabipler de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen engel durumları bulunmaması şartıyla, 30 Temmuz 2026 saat 18.00'e kadar kuraya katılma taleplerini dilekçeyle Bakanlığa ileterek başvuruda bulunabilecek.

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