Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı kararının ardından, hastane ve sağlık kuruluşlarında görev almak isteyen doktor, hemşire, ebe ve sağlık memuru adaylarının başvuru sürecine ilişkin bekleyişi sürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 6 bin 673 sağlık personeli alımı kadro dağılımı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımına ilişkin resmi başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin genel ve özel başvuru şartları henüz netleşmedi. ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS Tercih Kılavuzu ile birlikte açıklanması beklenen şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilgili kadro için belirtilen lise, ön lisans veya lisans mezuniyet şartını taşımak, geçerli KPSS puanına sahip olmak ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak bulunuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde istihdam edilmek üzere planlanan 26 bin 673 kişilik kadroda en büyük payı uzman doktor ve doktor kadroları oluşturuyor. Tahmini branş ve kadro dağılımı ise şu şekilde:

Uzman Doktor: 22 bin 983

Doktor: 3 bin 652

Sağlık Teknikeri: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

Diyetisyen: 1