Sağlık kontrolü için getirildiği hastanede silahlı saldırıya uğrayan istismar şüphelisi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cinsel istismar suçlamasıyla sağlık kontrolü için getirildiği hastanede mağdur kız çocuğunun babası F.A. ve erkek kardeşi İ.A.'nın silahlı saldırısına uğrayan Metin Albayrak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneye muayeneye gelen ve saldırıda yaralanan Ayşe E.'nin tedavisi devam ederken, gözaltına alınan cinayet şüphelisi baba ve oğulu tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürülen Metin Albayrak, sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bu sırada acil servis önünde saklanan istismara uğradığı iddia edilen kız çocuğunun babası F.A. ve erkek kardeşi İ.A., şüpheliye tabancayla ateş açtı. Saldırıda, Metin Albayrak ve hastaneye muayeneye gelen Ayşe E., vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren baba ve oğlu, olay yerinden kaçarken, iki yaralı sağlık çalışanlarınca hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Metin Albayrak, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Ağır yaralı Ayşe E.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren F.A. ile oğlu İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi F.A. ve oğlu İ.A., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.