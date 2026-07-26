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Sahalara geri dönüyor... Meral Akşener Vakfı kuruldu!

Sahalara geri dönüyor... Meral Akşener Vakfı kuruldu!

26.07.2026 09:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sahalara geri dönüyor... Meral Akşener Vakfı kuruldu!

Siyasete dönüp dönmeyeceği tartışma konusu olan Meral Akşener, adına kurulan bir vakıfla sahalara geri dönüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Meral Akşener Vakfı'nın kuruluşu tamamlandı.
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Eski İçişleri Bakanı ve İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir hamle geldi. Siyasete dönüp dönmeyeceği sıkça gündem olan Akşener, adına kurulan bir vakıfla sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Resmi Gazete'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre; Akşener'in kurucusu olduğu Meral Akşener Vakfı resmen tescil edildi. İstanbul merkezli olarak faaliyet gösterecek vakfın kuruluşu, İstanbul Anadolu 34. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla netlik kazandı.

Resmi kayıtlara göre vakfın; eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve çevre alanlarında toplum yararına projeler geliştirmeyi hedeflediği aktarılıyor.

Ayrıca araştırma ve incelemeler yürütmek, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirmek de vakfın faaliyet alanları arasında yer alıyor.

SERMAYE 5 MİLYON TL

Resmi kayıtlara göre vakfın kuruluşunda başlangıç mal varlığı olarak 5 milyon TL nakit sermaye tahsis edildi. Yönetim kadrosunda kurucu Meral Akşener'in yanı sıra Akşener’in eski Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ve oğlu Fatih Akşener de yer aldı.

AKŞENER YENİDEN GÖRÜNÜR HALE GELECEK

Öte yandan Akşener'in, vakfın çalışmaları ile kamuoyunda daha görünür hale geleceğine ve faaliyetlerinin siyasi tartışmalara da konu olabileceğine dikkat çekiliyor.

Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı zamanında İstanbul’da yaptığı ev ziyaretlerinde artan derin yoksulluğa sıklıkla dikkati çekmişti

İlgili Konular: #Meral Akşener #Resmi Gazete #vakıf

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