Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti: Güneş Adası'nda mahsur kalan 65 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Güneş Adası'nda mahsur kalan 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti: Güneş Adası'nda mahsur kalan 65 göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 09:33

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'a bağlı Güneş Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Gelen yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden ekipler, Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84", Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" ile adaya ulaştı.

40'I ÇOCUK...

Ekipler, 40'ı çocuk 65 düzensiz göçmeni kurtararak Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #göçmenler #göçmen #düzensiz göçmen

İlgili Haberler

Ayvacık’ta kaçak göçmen operasyonu: 6 kişi yakalandı

Ayvacık’ta kaçak göçmen operasyonu: 6 kişi yakalandı
Bir kaçak göçmen operasyonu da Çanakkale'de: 13 kişi yakalandı

Bir kaçak göçmen operasyonu da Çanakkale'de: 13 kişi yakalandı
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... Göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... Göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler