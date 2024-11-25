Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti: Güneş Adası'nda mahsur kalan 65 göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 09:33

Güncelleme: 25.11.2024 - 09:35

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'a bağlı Güneş Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Gelen yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden ekipler, Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84", Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" ile adaya ulaştı.

40'I ÇOCUK...

Ekipler, 40'ı çocuk 65 düzensiz göçmeni kurtararak Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.