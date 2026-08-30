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Sahilde havaya ateş açtı, paniğe neden oldu: Uzman çavuş gözaltına alındı

Sahilde havaya ateş açtı, paniğe neden oldu: Uzman çavuş gözaltına alındı

30.08.2026 15:04:00
Güncellenme:
İHA
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Sahilde havaya ateş açtı, paniğe neden oldu: Uzman çavuş gözaltına alındı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Şırnak’ta görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş T.Ş., sahil kesiminde silahıyla havaya ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Uzman çavuş, gözaltına alındı.
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Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sahil kesiminde silahıyla havaya ateş açan uzman çavuş gözaltına alındı.

Olay, Ofis Yolu sahil kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ta görev yapan uzman çavuş T.Ş., henüz belirlenemeyen bir nedenle silahını çıkararak havaya ateş açtı.

YURTTAŞLAR İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, T.Ş.’yi gözaltına aldı.

YARALANAN OLMADI

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çevrede bulunan yurttaşların kısa süreli panik yaşadığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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