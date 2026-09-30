Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sahilde korkunç keşif: Mayolu iskelet bulundu

Sahilde korkunç keşif: Mayolu iskelet bulundu

30.09.2026 19:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sahilde korkunç keşif: Mayolu iskelet bulundu

Samsun’un Terme ilçesinde sahilde insan iskeleti bulundu. Üzerinde mayoya benzer bir kıyafet olduğu belirlenen iskeletin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Samsun’un Terme ilçesinde insan iskeleti bulundu. Üzerinde mayoya benzer bir kıyafet olduğu belirtilen iskeletin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

Terme ilçesi Taşlık Mahallesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında bir kişi, sahilde insan iskeleti görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İncelemelerde, cesedin çürüdüğü ve iskelet haline geldiği ve üzerinde mayoya benzer bir kıyafet bulunduğu belirlendi.

İskeletin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

İlgili Konular: #Samsun #iskelet #mayo