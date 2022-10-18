Sahildeki tekne alevlere teslim oldu, gökyüzünü siyah duman kapladı
Kocaeli'de değeri 1 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenilen tekne alevlere teslim oldu. Yangının ardından tekne tamamen kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Balyanoz Koyu Sahili’nde Yüksel E. isimli bir yurttaş, kendisine ait tekneyi çalıştırdığında yangın çıktı.
Çevredekilerin yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangın söndürülemedi. Alevlerin daha da büyüdüğünü gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, başka bir tekne yardımıyla yanan tekneyi kıyıya yaklaştırarak, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Değeri 1 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenilen tekne tamamen kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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