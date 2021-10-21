Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu’nun damadını kamu ihaleleri zengin etti

21 Ekim 2021 Perşembe, 03:00

Tahmazoğlu’nun damadı Abdullah Aksu’nun yönetim kurulu üyesi olduğu Cebir Teknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kayıtlara göre 1 Aralık 2016 tarihinde 50 bin lira sermayeyle kuruldu. GASKİ Genel Müdürlüğü 20 Nisan 2017 tarihinde “Biogaz kompresörleri yedek parça temini alımı” ihalesi açtı. Söz konusu şirket kurulduktan 4 ay sonra yapılan bu ihaleye geçerli teklifi veren tek şirket oldu ve ihaleyi kazandı. Belediye ile şirket arasında 194 bin lira üzerinden sözleşme imzalandı. Aynı müdürlük 27 Temmuz 2018’de de “Biogaz kompresörleri yedek parça teminin alımı” ihalesi açtı ve bu ihaleyi de 214 bin 800 lira bedelle söz konusu şirket kazandı. 14 Kasım 2018’de de “İnce kabarcıklı disk difüzör mal alımı” ihalesi açıldı, şirket bu ihaleyi de 144 bin 500 lira bedelle aldı.

Müdürlüğün 4 Nisan 2019’da açtığı “Disk difüzör mal alımı” ihalesini de aynı şirket 175 bin lira bedelle kazandı. Aynı müdürlük 10 Ekim 2020’de de “Biyogaz kompresörleri ve su soğutma sistemi mal alımı” ihalesi açtı. Bu ihaleyi de şirket 4 milyon 699 bin lira bedelle kazandı. 17 Aralık 2020’de başlayan iş 17 Haziran 2021’de sona erdi.

CHP: AÇIKLAMA BEKLİYORUZ



İhaleleri inceleyen Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li üyesi Uğur Kalkan “Başkanın damadı 2017’den bu yana her yıl GASKİ’den ihaleleri kaçırmıyor. Kayıtlara göre almış olduğu 5 ihalenin tamamı da GASKİ’den. Kuruluyor, kurulduktan hemen 4 ay sonra ihaleleri almaya başlıyor. İlk dört ihalesini de pazarlık usulü ile alıyor. İhalecilere defalarca söyledik, bu işlerin etik olmadığını anlattık ama anlamak istemiyorlar” dedi. Kalkan özetle şöyle konuştu: “AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı damadının kamuda ihale peşinde koşmasını etik buluyor mu acaba? Tahmazoğlu’nun damadı olmasaydı, bu ihaleleri alabilir miydi? Bu firmanın doğrudan temin usulüyle aldığı başka ihaleler de var mı? Yetkililerden açıklama bekliyorum.”

