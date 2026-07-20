Sahipli köpeği zehirleyip direğe asarak öldürdüler: 'Bunun adı vahşet'

Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi’nde yaşayan vatandaş, evinde beslediği Belçika kurdu cinsi köpeğini elektrik direğine asılı halde hayatını kaybetmiş halde buldu.

Sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

"BİZ BU KÖPEKLERE MUHTAÇ KALMIŞ İNSANIZ, DEPREM GÖRMÜŞ İNSANIZ"

Köpeği direğe asanlara tepki gösteren hayvansever İbrahim Göçer, olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi. Köpeği direğe asarak öldürenin bulunması için elinden geleni yapacağını belirten Göçer, "Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi’ndeyiz. Sahipli köpeği zehirleyip, direğe bağlamışlar. Şu an emniyet ekiplerimiz geldi, savcılıkta mücadele edeceğiz. Bunun adı vahşet. Biz bu köpeklere muhtaç kalmış insanız, deprem görmüş insanız. Eğitimli Belçika kurdu ve sahibi çok kötü durumda. Kim bunu yaptıysa ortaya çıkaracağız" dedi.