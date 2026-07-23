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Sahte altın satmaya çalıştılar: 2 şüpheli tutuklandı

Sahte altın satmaya çalıştılar: 2 şüpheli tutuklandı

23.07.2026 00:19:00
Güncellenme:
DHA
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Sahte altın satmaya çalıştılar: 2 şüpheli tutuklandı

Bolu’nun Gerede ilçesinde, kuyumculara 1'er gramlık toplam 28 adet sahte altın satmaya çalışan O.Ö. ve S.T., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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Ankara’dan kiraladıkları otomobille Bolu’nun Gerede ilçesine gelen O.Ö. ve S.T., yanlarında bulundurdukları sahte altınları nakde çevirmek için kuyumcuları gezmeye başladı.

Esnafın şüphelenmesi üzerine, durum Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kiralık araçla ilçeden ayrılmaya çalıştığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek istenen 28 adet 1 gramlık sahte altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Ö. ve S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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