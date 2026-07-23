Sahte altın satmaya çalıştılar: 2 şüpheli tutuklandı

Ankara’dan kiraladıkları otomobille Bolu’nun Gerede ilçesine gelen O.Ö. ve S.T., yanlarında bulundurdukları sahte altınları nakde çevirmek için kuyumcuları gezmeye başladı.
Esnafın şüphelenmesi üzerine, durum Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kiralık araçla ilçeden ayrılmaya çalıştığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek istenen 28 adet 1 gramlık sahte altın ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Ö. ve S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.