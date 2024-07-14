Sahte bakanlık kartı düzenleyen şüpheliler yakalandı
Adana’da İçişleri Bakanlığı’nın ismini kullanarak sahte kimlik ve basın kartı düzenleyen şüphelilerin ifadelerinde, pişman olduklarını, kartları kırtasiyeden kendilerinin bastığını itiraf ettikleri öğrenildi.
Mersin’de bulunan bir derneğin genel başkanlığını yapan F.A. ve arkadaşı E.V., İçişleri Bakanlığı’nın ismini kullanarak sahte kimlik ve basın kartı düzenledi. İkili, bu kartları kullanıp Adana ve Mersin’de iş insanları ve bürokratlar ile görüşme yaptı.
İHBAR EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ
Ancak geçen 11 Temmuz’da bir kişi, sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketleyerek F.A. ve E.V.’nin sahte kartlar ile insanları kandırdığını yazdı.
Yazı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler kısa süre içerisinde F.A. ve E.V.’nin içerisinde bulunduğu otomobili uygulama noktasında durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler üzerinde İçişleri Bakanlığı’nın ismi ve logosu olan kart ile sahte basın kartı ele geçirdi.
'PİŞMANIZ' SAVUNMASI KURTARMADI
Gözaltına alınan şüphelilerden E.V., "Sürecin böyle işlediğini bilmiyorduk. Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Bilsek yapmazdık" dedi.
F.A. ise "Ben Dünya Basın Federasyonu üyesiyim. Bu kartları hiçbir yerde kullanmadık" ifadelerini kullandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.V. ve F.A., tutuklandı.
BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şüphelilerin adliyeye sevk anlarını, ’Gereği yapıldı’ diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok yakında kilidi kapatıyoruz'
- 'Elektrik akımı' faciasında yeni ayrıntılar
- 'Muhalefet partilerinden 7 vekil AKP'ye geçiyor'
- Donald Trump'a suikast girişimi
- ABK soruşturması iddianamesinde 'Soylu' ayrıntısı
- MHP'li Yalçın'dan 'Son gülen iyi güler' çıkışı
- Bakan Tunç'tan 'Kerem Kınık' açıklaması
- YRP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti!
- İzmir'de akımdan ölen kişinin eski paylaşımı gündem oldu
- 'Anlaşmaya vardık'