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Sahte belgelerle 'Türk vatandaşlığı' operasyonunda 33 tutuklama: 2 bin 11 gayrimenkule el konuldu

Sahte belgelerle 'Türk vatandaşlığı' operasyonunda 33 tutuklama: 2 bin 11 gayrimenkule el konuldu

25.09.2026 11:36:00
Güncellenme:
DHA
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Sahte belgelerle 'Türk vatandaşlığı' operasyonunda 33 tutuklama: 2 bin 11 gayrimenkule el konuldu

İstanbul’da sahte belgeler ve usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazanıldığı iddiasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 74 şüpheliden 33’ü tutuklandı. Operasyonda 32 şirket ile 2 bin 11 gayrimenkul, 1 otel, 86 araç, 2 yat ve 42 banka hesabına el konuldu.
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İstanbul’da usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandıkları belirlenen yabancı uyruklu kişilere yönelik yürütülen soruşturmada 74 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 33’ü tutuklanırken, soruşturma kapsamında çok sayıda şirket ve mal varlığına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “göçmen kaçakçılığı”, “resmi belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik” ve “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçlarına yönelik çalışma başlattı.

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DANIŞIKLI GAYRİMENKUL SATIŞI İDDİASI

Bilirkişi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, Türk vatandaşlığı kazanılması için gerekli miktarda döviz ülkeye girmediği halde para trafiği gerçekleşmiş gibi gösterildiği ve danışıklı gayrimenkul satışları yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat sağlandığı ve kamunun zarara uğratıldığı belirlendi.

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32 ŞİRKETE EL KONULDU, TMSF KAYYIM ATANDI

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 21 Eylül’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 74 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 32 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Soruşturma kapsamında ayrıca:

  • 2 bin 11 gayrimenkule
  • İstanbul’daki 1 otele
  • 86 motorlu araca
  • 2 yata
  • 42 banka hesabına el konuldu.

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33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 74 şüpheliden 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 21’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 20 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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