Sahte iş yerlerinde sahte sigortalı çalıştırdıkları tespit edilmiş ancak GSS primi tahsil edilmemiş: Sahtecilik yanlarına kâr kalmış!

Sayıştay, GSS primlerinin tahakkuk ve tahsiline ilişkin hatalı uygulamalar tespit etti. Sayıştay’ın SGK Denetim Raporu’nda, GSS primi tahakkuk ettirilmesi gerekirken tahakkuk işleminin yapılmadığı veya tahakkukun oluşmaması gereken durumlarda GSS prim tahakkukunun oluştuğu ve GSS primlerinin tebliği ile icraya aktarılma süreçlerinde aksamalar yaşandığına dikkat çekildi.

HER ŞEY SAHTE!

En dikkat çekici bulgu ise sahte iş yerleri ve sahte sigortalılarla ilgili oldu. Sayıştay’ın raporuna göre, kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca sahte iş yeri olduğu tespit edilen yerlerde sahte sigortalı olarak bildirilen kişilere ilgili dönemler için GSS tescil kaydının düzenlenerek GSS primi tahakkuk ettirilmediği belirlendi. Sahte sigortalı olarak bildirilen dönemlere ilişkin olarak GSS tescil kayıtlarının düzenlenmesi ve 2012 yılından sonraki dönemler için zorunlu GSS kapsamına alınarak prim tahakkuk ettirilmesi gerektiğine işaret edildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ

Sahte iş yeri olarak belirlenen yerlerden kuruma sahte sigortalı olarak bildirilen kişilerin bu dönemlerdeki GSS primi tahakkuklarının incelendiği ve GSS kapsamında prim tahakkuk ettirilmeyen çok sayıda kişi olduğu tespit edildi. Söz konusu kişilerin sahte sigortalı bildirildiği dönemlerde genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olup olmadığı değerlendirilerek GSS prim tahakkuklarının oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Bu arada Sayıştay, genel sağlık sigortalısı tarafından ödenecek GSS primlerinin son ödeme tarihi üzerinden uzun zaman geçmesine karşın memurlar aracılığıyla icraya aktarılmasında gecikmeler yaşandığı ve süre itibarıyla tahsil olanağı azalmış olmasına rağmen icraya aktarılmayan GSS primleri bulunduğunu da tespit etti.

YAZILIM HAZIRLANIYOR

SGK ise kurum alacaklarının takibinde etkinliği sağlamak amacıyla geliştirilen yeni yazılım projesinde sona varıldığını ve GSS primlerinin icraya aktarılması işlemlerinin de bu yazılım aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Sayıştay, genel sağlık sigortalısınca ödenecek olan GSS primlerinin vadesinde ödenmemesi halinde otomatik olarak icraya aktarılmasının, kurum alacaklarının takip ve tahsilinde etkinliği arttıracağına işaret etti.

MALİ TABLOLARDA HATA

Sayıştay, Mali Otomasyon Sistemi Projesi (MOSİP) programı ile kurum alacaklarının takip edildiği yazılımlar arasında entegrasyonun sağlanmaması ve bazı prim alacaklarının tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmemesi nedeniyle kurum alacaklarının mali tablolarda hatalı yer aldığını da tespit etti. SGK ise, kurum alacaklarının mali tablolarda tam ve doğru şekilde gösterilebilmesi amacıyla yeni bir yazılım projesine başlanıldığını ve çalışmaların devam ettiğini bildirdi.