Sahte lise denklik belgesi skandalında ikinci perde: 6 yıldır bitmeyen soruşturma

Türkiye’de lise öğrenimini tamamladıkları halde yurt dışında ortaöğretim görmüş gibi sahte veya gerçeğe aykırı belgeler kullanarak denklik belgesi alan yüzlerce kişinin yabancı öğrenci kontenjanlarından başta hukuk, tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri olmak üzere çeşitli yükseköğretim programlarına kayıt yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Konu milletvekillerinin verdikleri soru önergeleri ile Meclis gündemine de taşınmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin soru önergelerine yanıt verdi.

SORUŞTURMA İZNİ 2020’DE

Bakan Tekin, “Yurt dışı lise denklik belgelerine ilişkin hususlarla ilgili olarak bakanlık makamının 19.08.2020 tarihli ve 10940882 sayılı oluru ile süreç içerisinde alınan ek olurlar doğrultusunda bakanlık müfettişlerince inceleme-soruşturma çalışmaları yürütülmektedir” dedi.

Yürütülen inceleme-soruşturma çalışmaları kapsamında usulsüz düzenlenen denklik belgeleriyle ilgili sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında disiplin, idari, mali ve adli yönden teklifler getirildiğini belirten Tekin, “Ayrıca ilgili kişilerin denklik belgelerinin iptaline yönelik yetkili makamlara bildirimlerde bulunulmuştur. Süreç devam ettiğinden, inceleme-soruşturma kapsamındaki dosyalar bakımından ilgililerin kusur, ihmal veya sorumluluk durumuna ilişkin nihai değerlendirmeler yürütülen idari süreçlerin sonucuna göre yapılacaktır” dedi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Tekin, şunları kaydetti:

“İl bazlı, yıl bazlı ve kişi bazlı ayrıntılı usulsüzlük dağılımı ile kamu görevlileri hakkında yürütülen disiplin, görevden uzaklaştırma, görev yeri değişikliği ve suç duyurusu süreçlerine ilişkin hususlar, devam eden inceleme-soruşturma dosyaları kapsamında değerlendirilmektedir. Süreç devam ettiğinden, bu aşamada kesinleşmemiş dosyalar üzerinden ayrıntılı kişi, il ve işlem dağılımı yapılması uygun görülmemektedir.”

Tekin, “İddiaların doğrulanması hâlinde fiilin niteliği ve ağırlık derecesine göre ilgili mevzuatta öngörülen disiplin ve idari yaptırımlar uygulanmakta; adli veya mali yönden değerlendirilmesi gereken hususlar ise yetkili mercilere intikal ettirilmektedir” dedi.

Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yükseköğretim kayıt süreçleri, meslek icrası, diploma ve ruhsat iptali, meslek kuruluşları nezdindeki işlemler ile yükseköğretim programlarına kayıt sonuçlarına ilişkin hususlar ilgili kurum ve kuruluşların görev alanları kapsamında ayrıca değerlendirilmektedir. Bakanlığımızın görev alanı bakımından, usulsüz olduğu tespit edilen denklik belgelerine ilişkin iptal ve bildirim süreçleri yetkili makamlar nezdinde yürütülmektedir.”