Sahte pasaportla seyahat eden 2 şüpheli yakalandı!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:42

Güncelleme: 03.04.2024 - 15:42

Bursa'nın İnegöl ilçesinin girişinde uygulama yapan polis ekipleri, Ağrı-Bursa seferini yapan otobüsteki yolcuların kimlik kontrolünü yaptığı sırada, İran uyruklu 2 kişinin pasaportlarının sahte olduğunu tespit etti.

İran’dan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.