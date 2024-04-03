Sahte pasaportla seyahat eden 2 şüpheli yakalandı!
İnegöl ilçesinde, kaçak yollardan ülkeye giriş yaparak, sahte pasaportla seyahat eden İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinin girişinde uygulama yapan polis ekipleri, Ağrı-Bursa seferini yapan otobüsteki yolcuların kimlik kontrolünü yaptığı sırada, İran uyruklu 2 kişinin pasaportlarının sahte olduğunu tespit etti.
İran’dan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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