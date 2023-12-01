'Sahte rapor' operasyonunda yeni gelişme... 3 tutuklama kararı!

Aydın ve Afyonkarahisar'da sahte heyet raporlarıyla yaşlı aylığı alan ve alınmasına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 21:23
'Sahte rapor' operasyonunda yeni gelişme... 3 tutuklama kararı!
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Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişilerin, yerlerine "joker" tabir edilen kişileri sokarak hastanelerden usulsüz heyet raporu aldıkları, bu raporlarla engelli indiriminden yararlandıkları ya da yaşlı aylığı aldıkları belirlenen ve bu kişilere aracılık eden şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Aydın ve Afyonkarahisar'daki operasyonlarda "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda evrak ve dijital materyallere el konuldu.

8 ZANLI SERBEST BIRAKILDI!

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 11 kişiden B.M., H.Y. ve M.C. tutuklanırken 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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