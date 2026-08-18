Sahte ürünler piyasaya sürülmüş... Şeker firmalarına soruşturma: 47 kişi ifadeye çağrıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 8 ilde şeker soruşturması başlatıldığını duyurdu.

"25 ŞİRKETE YÖNELİK ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Bu kapsamda; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana’da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama gerçekleştirildiği ve 47 kişinin ifadeye çağrıldığı kaydedildi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmaya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının denetimleri ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda; nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların, Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde ayrıca bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin “maltodekstrin”, “glukoz”, “nişasta”, “fruktoz” ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği; faturada gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu anlaşılmıştır.

Halk sağlığını, tüketicinin güvenini ve piyasa düzenini doğrudan ilgilendiren bu tespitler üzerine; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen “Şeker Soruşturması”nda bu sabah eş zamanlı adli işlemler başlatılmıştır.

İstanbul merkezli 8 ilde; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana’da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş; soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağırılmıştır.

Soruşturma; Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli işlemleri başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, soruşturmaya önemli katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığımıza ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir."

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2026/79152 sayılı Şeker soruşturması kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 27.08.2024 tarihli denetim raporu temel alınarak Vergi Denetim Kurulunca tanzim edilen 17.04.2026 tarihli raporun Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı, Bu kapsamda; 2022, 2023 ve 2024 takvim yıllarında nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteren bazı üretici, toptancı ve kullanıcı firmaların, 4634 sayılı Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal etmek suretiyle, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri aracı firmalar üzerinden piyasaya sürdükleri, bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin ise “maltodekstrin”, “glukoz”, “nişasta”, “fruktoz” ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği yönünde tespit ve değerlendirmelere yer verildiği;

Rapor ve eklerinde; bazı üretici firmalar ile toptancı/aracı firmalar arasında yoğun ticari ilişki bulunduğu, faturada gösterilen ürün cinsi ile fiilen teslim edildiği değerlendirilen ürün cinsi arasında farklılık olabileceği, bu suretle halk sağlığını bozma, kayıt dışı satış, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme/kullanma, vergi kaybı ve piyasa fiyatlarının etkilenmesi sonucunu doğurabilecek nitelikte işlemler yapıldığı yönünde tespitlerde bulunulduğu,

Haklarında kayıt dışı veya kota fazlası Nişasta Bazlı Şeker Üreten, Kullanan veya Toptancısı durumunda olduğu değerlendirilen İstanbul merkezli 8 ilde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep, Adana) 25 şirkette suç veya suç unsurlarının tespit edilmesi adına 18.08.2026 tarihinde arama ve el koyma işlemi yapıldığı, 47 şüpheli şahsın ise çağrı yoluyla ifadelerinin alınmasına başlanıldığı,

Nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) yüksek fruktoz içeriği nedeniyle hastalık oluşturma riskinin daha yüksek olduğu, çocukluk çağında fazla şeker tüketiminin obezite, hipertansiyon başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açtığı dikkate alındığında halk sağlığını tehdit eden kayıt dışı veya kota fazlası nişasta bazlı şeker üreticisi, toptancısı veya kullanıcısı şüpheliler hakkında Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi kapsamında vergi kaçakçılığı/muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, TCK m.207 kapsamında özel belgede sahtecilik, ayrıca piyasaya arz ve piyasadaki fiyat oluşumuna etkisi yönünden TCK m.237 kapsamında fiyatları etkileme suçlarından soruşturma başlatılmış olup, halk sağlığını tehlikeye atan şüpheliler yönünden soruşturma işlemleri büyük bir kararlılık ve titizlikle devam etmektedir."