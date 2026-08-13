Çanakkale Yorum'un haberine göre, Eceabat Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Saim Zileli AKP'ye geçecek. Peki, Saim Zileli kimdir? Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli kaç yaşında, aslen nereli?

SAİM ZİLELİ KİMDİR?

Saim Zileli, 01.06.1968 tarihinde Kayseri ilinin Develi ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Develi’de aldıktan sonra, Akdeniz Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulundan 1988 yılında mezun oldu.

SAİM ZİLELİ'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Zileli, askerlik vazifesinin ardından Çanakkale’de iş hayatına atıldı. 2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri neticesinde İyi Parti’den Belediye Başkan adayı olarak Eceabat Belediye Başkanı seçilen Saim Zileli, 2023 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılmış ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Eceabat Belediye Başkanı olarak tekrar seçilmiştir.