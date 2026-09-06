Sakarya'da acı olay: Tamir için çıktığı direkte akıma kapılıp hayatını kaybetti

Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi Selçuk Bey Sokak'ta dün saat 17.30 sıralarında elektrik dükkanı işlettiği öğrenilen Mehmet Yılmaz, tamir için çıktığı direkte akıma kapıldı.
Yılmaz'ın direkte hareketsiz kaldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Yılmaz, bulunduğu direkten indirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.