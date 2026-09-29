Sakarya'da ağabey dehşeti: Kardeşini sokak ortasında vurup kaçtı

Ömercikler Mahallesi’nde bulunan otopark yakınlarında saat 12.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; G.Ç. (37) ile kardeşi E.Ç. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.Ç., tabancayla kardeşi E.Ç.’ye ateş etti. Kasığından vurulan E.Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli G.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.