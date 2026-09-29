Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakarya'da ağabey dehşeti: Kardeşini sokak ortasında vurup kaçtı

Sakarya'da ağabey dehşeti: Kardeşini sokak ortasında vurup kaçtı

29.09.2026 15:33:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sakarya'da ağabey dehşeti: Kardeşini sokak ortasında vurup kaçtı

Akyazı ilçesinde G.Ç., tabancayla kardeşi E.Ç.’yi vurarak yaraladıktan sonra kaçtı. E.Ç. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ömercikler Mahallesi’nde bulunan otopark yakınlarında saat 12.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; G.Ç. (37) ile kardeşi E.Ç. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.Ç., tabancayla kardeşi E.Ç.’ye ateş etti. Kasığından vurulan E.Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli G.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Image

İlgili Konular: #sakarya #silahlı saldırı #ağabey #kardeş

İlgili Haberler

İstanbul'da eğlence mekanına silahlı saldırı: İzlerini kaybettirdiler
İstanbul'da eğlence mekanına silahlı saldırı: İzlerini kaybettirdiler İstanbul Beşiktaş’ta bir eğlence mekanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla kurşunlandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sokakta karşılaştığı 2 kişiyle tartışan S.G. (39), tabancayla vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri yakalanmaları için çalışma başlattı.
Kahvehaneye silahla ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı, saldırgan aranıyor!
Kahvehaneye silahla ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı, saldırgan aranıyor! Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.