Sakarya’da aynı kişi ikinci kez İHA buldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahile vuran insansız hava aracını cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına inceletip aracına yükleyen Ali Çabuk, benzer bir bölgede ikinci kez İHA buldu. Bu kez araca dokunmayan Çabuk, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İLK İHA’YI EVİNE GÖTÜRMÜŞTÜ

Camitepe Mahallesi sahilinde günler önce 15-20 kilogram ağırlığında bir İHA bulan 63 yaşındaki Ali Çabuk, aracın fotoğrafını cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına taratmıştı.

Uygulamadan “bomba yok” yanıtı aldığını belirten Çabuk, İHA’yı aracının bagajına yükleyerek evinin yakınına götürmüş, ardından jandarmaya haber vermişti.

Jandarma ekiplerinin incelemesinde İHA’da patlayıcı bulunmadığı belirlenmiş, araç jandarma aracına sığmayınca yine Çabuk’un aracıyla karakola taşınmıştı.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ KEZ BULDU

Çabuk, bu kez kuzeniyle arazi aracıyla sahil şeridinde gezdiği sırada kıyıya vurmuş başka bir İHA ile karşılaştı.

İlk olaydan farklı olarak araca dokunmayan Çabuk, doğrudan ekiplere haber verdi. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin ardından İHA bölgeden götürüldü.

“GEL SANA DRON BULALIM DEDİM, BULDUK”

Yaşananları anlatan Çabuk, kuzeniyle şakalaşırken yaptığı sözlerin kısa sürede gerçek olduğunu söyledi.

Çabuk, “Kuzenimle evden çıktık. Hatta kendisine ‘Gel sana dron bulalım’ diye espri yaptım. Bulduk, o da gördü. Ben buralarda denizde sürekli kalas, tahta arıyorum. Bu sefer elimizi sürmedik. Dronu bulduğumuzu ekiplere haber verdik” dedi.