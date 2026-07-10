Sakarya'da can havliyle kurtarıldı: 'Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım'

Olay, Karasu ilçesi sahilinde meydana geldi. Denizde yüzdüğü esnada dalgaların arasında gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçiren bir yurttaşı fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı jet skili cankurtaran ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede şahsın ulaştığı noktaya giden ekipler, yurttaşı bota alarak sudan çıkardı. Cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan şahsın, jet skiye binerken ki ilk sözleri ise sahildeki vatandaşları ve görevlileri şaşırttı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kendisini bota çeken cankurtaranlara dönen yurttaş, "Ağabey sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" diyerek ricada bulundu.

Olayda, ekiplerin yurttaşı güvenli bölgeye ulaştırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.