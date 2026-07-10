Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakarya'da can havliyle kurtarıldı: 'Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım'

Sakarya'da can havliyle kurtarıldı: 'Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım'

10.07.2026 12:18:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Sakarya'da can havliyle kurtarıldı: 'Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım'

Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren bir yurttaş, cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı . Olayda, sudan çıkarılan yurttaşın cankurtaranlara söylediği "Ağabey sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" sözleri çevredekileri gülümsetti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, Karasu ilçesi sahilinde meydana geldi. Denizde yüzdüğü esnada dalgaların arasında gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçiren bir yurttaşı fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı jet skili cankurtaran ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede şahsın ulaştığı noktaya giden ekipler, yurttaşı bota alarak sudan çıkardı. Cankurtaranların müdahalesiyle kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan şahsın, jet skiye binerken ki ilk sözleri ise sahildeki vatandaşları ve görevlileri şaşırttı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kendisini bota çeken cankurtaranlara dönen yurttaş, "Ağabey sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" diyerek ricada bulundu.

Olayda, ekiplerin yurttaşı güvenli bölgeye ulaştırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #sakarya #sahil

İlgili Haberler

Sakarya merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama
Sakarya merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen ‘Altın Tatili’ operasyonunda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla suçlamasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 18’i tutuklandı. Şüphelilerin, 19 ayrı dolandırıcılık olayından yaklaşık 42 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Sakarya'da karaya oturmuştu: Kuru yük gemisindeki yükler boşaltılıyor
Sakarya'da karaya oturmuştu: Kuru yük gemisindeki yükler boşaltılıyor Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisini kurtarma çalışması kapsamında yüklerin boşaltılmasına başlandı.
Sakarya'da sahile dron parçası vurdu
Sakarya'da sahile dron parçası vurdu Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahile vuran ve bir insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen kanat parçası, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince incelemeye alındı. Kanat parçasının hangi ülkeye veya hangi tipteki bir hava aracına ait olduğunun belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.