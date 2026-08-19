Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakarya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

19.08.2026 09:21:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sakarya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 kara yolunun Ormanköy ışıklar mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücülerin isimleri henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Image

Kazada araçlarda bulunan A.I. (70), S.I. (72), S.S. (15), M.U. (46), H.S. (50), Y.Y. (25) ve M.Y. (2) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #sakarya