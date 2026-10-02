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Sakarya'da IŞİD şüphelisine operasyon: Cezaevine gönderildi

Sakarya'da IŞİD şüphelisine operasyon: Cezaevine gönderildi

2.10.2026 15:54:00
Güncellenme:
İHA
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Sakarya'da IŞİD şüphelisine operasyon: Cezaevine gönderildi

Sakarya'da IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemde IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgi ve belge bulunan Irak uyruklu 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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CEZAEVİNE KONULDU

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İlgili Konular: #IŞİD #sakarya #Operasyon

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