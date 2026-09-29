Sakarya’da sağanak ve sel: Yollar ve evler su altında kaldı, eğitime ara verildi

Sakarya’da iki gündür etkili olan kuvvetli yağışlar, kent genelinde sel ve su baskınlarına yol açtı. Geyve ilçesinde Karaçay Deresi taşma noktasına gelirken derenin yanında bulunan yolda çökme meydana geldi. Karasu ilçesinde ise taşan dere nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve tarım arazisi su altında kaldı.

KARASU’DA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

Karasu ilçesi Darıçayırı mevkiinde aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Bölgede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için AFAD Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekipleri, sel nedeniyle mahsur kalan 4 kişiye ulaştı. Vatandaşlar ekiplerin çalışmasıyla sağlık durumları iyi şekilde kurtarılarak güvenli bölgeye çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı, kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaşırken AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti.

SOKAKLARDA ULAŞIM TRAKTÖR VE KEPÇELERLE SAĞLANIYOR

Darıçayırı Mahallesi’nde derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerleri ile tarım arazileri ve yollar su altında kaldı.

Darıçayırı Şehit Oktay Demirci İlkokulu, Darıçayırı Merkez Camisi ile bazı ev ve dükkanlar da sel sularından etkilendi.

Vatan, Şehit Ersin Şenek, Mezarlık ve Kurudere Taşlık caddelerinde ulaşım, traktör ve iş makineleriyle sağlanıyor.

Yağış nedeniyle ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar ile bir köpek de SASKİ ve itfaiye ekipleri tarafından kepçeyle kurtarıldı.

“SADECE SULARIN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral, sel nedeniyle mahallede ulaşımın iş makineleri ve traktörlerle sağlandığını belirtti.

Demiral, iki ailenin mahsur kaldığını ve Sahil Güvenlik ekiplerinin botlarla bu kişileri evlerinden alarak güvenli bölgelere götürdüğünü söyledi. Suyun bir miktar çekilmeye başladığını belirten Demiral, “Mağdur olan var ama mahsur kalan yok. Sadece suların çekilmesini bekliyoruz, temennimiz yağmurun yağmaması” dedi.

Demiral, suyun bazı ev ve dükkanlara girdiğini, AFAD ekiplerinin hasar tespiti için çalışma yapacağını belirtti.

BİNLERCE TAVUK ÖLDÜ

Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi’nde de sel ve su baskını yaşandı.

Hasan Kılıç’a ait 11 bin tavuk kapasiteli kümes su altında kaldı. Kılıç ve yakınlarının müdahalesine rağmen su baskını nedeniyle yüzlerce tavuğun öldüğü bildirildi.

4 İLÇEDE 18 OKULDA EĞİTİME ARA

Şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerinde 18 okulda 30 Eylül Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi.

Eğitime ara verilen okullar şöyle:

Akyazı: Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu, Mehmet Soykan İlkokulu, Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu/Ortaokulu ve Yağcılar İlkokulu.

Erenler: Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu/Ortaokulu, Ali Dilmen İlkokulu, Ekinli İlkokulu/Ortaokulu, Erenler Ortaokulu, Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu, Şeyhköy Anasınıfı, Çaybaşı Yeniköy İlkokulu ve Yunus Çiloğlu Ortaokulu.

Karapürçek: Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu ve Şehit Mustafa Geyve İlkokulu/Ortaokulu.

Karasu: Şehit Oktay Demirci İlkokulu/Ortaokulu.

SEL BÖLGESİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Darıçayırı Deresi’nin taşması sonucu sel sularının kapladığı Darıçayırı Mahallesi dronla görüntülendi. Görüntülerde mahalledeki bazı yolların ve alanların sel suları altında kaldığı görüldü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, kurtarma çalışmalarında görev alan AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti.