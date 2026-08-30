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Sakarya Nehri'nde acı bulgu: 3 gündür aranan Gürkan Gencer'in cansız bedeni bulundu

Sakarya Nehri'nde acı bulgu: 3 gündür aranan Gürkan Gencer'in cansız bedeni bulundu

30.08.2026 15:34:00
Güncellenme:
AA
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Sakarya Nehri'nde acı bulgu: 3 gündür aranan Gürkan Gencer'in cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 41 yaşındaki Gürkan Gencer'in cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çıkarılan Gencer'in cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı.

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu.

Türkçaybaşı Mahallesi mevkisinde Sakarya Nehri'nde bir kişiyi hareketsiz halde fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jandarma, cesedin, 3 gündür kayıp olarak aranan Gürkan Gencer'e (41) ait olduğunu belirledi.

Cenaze, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

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