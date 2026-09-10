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Sakarya ve Kocaeli'nde deniz girmek yasaklandı

Sakarya ve Kocaeli'nde deniz girmek yasaklandı

10.09.2026 14:47:00
Güncellenme:
AA
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Sakarya ve Kocaeli'nde deniz girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçelerinde ve Kocaeli'nin bazı sahillerinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
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Sakarya'da Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinin sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Söz konusu ilçelerin kaymakamlıkları denize girişleri yasaklama kararı aldı. Bunun üzerine sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları uyarıyor.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün saat 10.00 itibarıyla Babalı, Dikili, Tuzağzı ve Cebeci plajlarında denize girmek yasaklandı.

Yurttaşlardan cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri istendi.

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