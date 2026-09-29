Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakarya'yı sağanak yağış vurdu, dere taştı: Su baskınları yaşandı

Sakarya'yı sağanak yağış vurdu, dere taştı: Su baskınları yaşandı

29.09.2026 09:56:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Sakarya'yı sağanak yağış vurdu, dere taştı: Su baskınları yaşandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle mahalle içerisinden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi’nde, meteorolojik uyarının ardından dün başlayan yağış, gece ve sabah saatlerinde yoğun şekilde devam etti.

Yağış nedeniyle sabah saatlerinde mahalle içerisinden geçen dere taştı.

Derenin taşması sonucu mahallede bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgede çalışma başlatıldı.

Yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle mahallede su baskınlarına karşı tedbir alınırken, taşkının ardından oluşan zararların belirlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.

İlgili Konular: #sakarya #sağanak #dere

İlgili Haberler

İstanbul'da sağanak sonrası toprak kayması: 25 kişi tahliye edildi
İstanbul'da sağanak sonrası toprak kayması: 25 kişi tahliye edildi İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Eyüpsultan'da toprak kayması meydana geldi. Ekipler, kayan toprağın yanında bulunan apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amacıyla tahliye etti. Bölgede ve tahliye edilen binada gündüz saatlerinde inceleme yapılacak.
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Bazı yollarda trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Bazı yollarda trafik durma noktasına geldi İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük uyarı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak
AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük uyarı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak İstanbul’da bugün yeniden başlaması beklenen yağışların önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. AKOM’un tahminine göre sıcaklıklar pazar gününden itibaren düşerek 20 derecenin altına gerileyecek.