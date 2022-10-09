Sakarya'da MİT destekli IŞİD operasyonu; 2 tutuklama
Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nün, MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü IŞİD üyesi 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak, Suriye’de terör örgütü IŞİD adına faaliyet gösterdikleri, ülkeye kaçak olarak girdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
1 KİŞİ SERBEST KALDI
IŞİD terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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