Sakarya'da MİT destekli IŞİD operasyonu; 2 tutuklama

09 Ekim 2022 Pazar, 09:35

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak, Suriye’de terör örgütü IŞİD adına faaliyet gösterdikleri, ülkeye kaçak olarak girdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

1 KİŞİ SERBEST KALDI

IŞİD terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.