Sakarya'nın bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

AA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 10:46
Sakarya'nın bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı
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Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde 9 Ağustos'ta başlayan yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren büyükşehir belediyesi cankurtaran ekipleri, yurttaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.


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