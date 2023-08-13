Sakarya'nın bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca'nın sahil kesimlerinde 9 Ağustos'ta başlayan yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor.
Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren büyükşehir belediyesi cankurtaran ekipleri, yurttaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Garipoğlu ve ailesi hakkında şoke eden iddia!
- Isırığı 'kalıcı ereksiyona' neden oluyor!
- Halil Konakcı için harekete geçildi!
- Tez savunmasında şaşırtan görüntüler
- Işıkhan memur ve emekli maaşına zamda tarih verdi
- 'Seçimlerin kaybedilmesinin en büyük nedeni...'
- İYİ Partili vekil demediğini bırakmadı
- Konakcı'nın arkasında Erbaş varmış!
- Malatya'da peş peşe 3 deprem!
- Beşiktaş'ta çöken bina can aldı!