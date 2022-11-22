Sakız yapıştırdığı telle, bağış paralarını böyle çaldı

22 Kasım 2022 Salı, 13:47

Antalya'nın Manavgat ilçesinde caminin çelik kasasındaki paraları sakız yapıştırdığı telle çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay Hacı Mehmet Turgay Cami'nde yaşandı. İmam Mehmet Emin Urhan, bağışların toplandığı çelik kasada biriken paraların yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı.

CEMAATİN ÇIKMASINI BEKLEMİŞ

Güvenlik kameralarını izleyen imam Urhan, paraların bir kişi tarafından çalındığını belirledi. Görüntülerde, üzerinde kırmızı kapüşon olan bir şahıs, cemaatin tamamının çıkmasını bekledikten sonra kasaya gittiği, çiğnediği sakızı yanında getirdiği çelik tele yapıştırdıktan sonra delikten aşağıya salıp, kasa içerisindeki kağıt paraları yapıştırarak aldığı görüldü. Şüphelinin caminin bir köşesine bağdaş kurarak oturduğu ve uzun süre cemaatin çıkmasını beklediği görüldü.

YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ YAKALANDI

İmam Urhan, bu olayın 2 gün üst üste yaşandığını belirledi. Şahsı cami etrafında keşif yaparken gören Urhan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, kamera görüntüsünden alınan fotoğrafla şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa süre içerisinde Doğu Garajı yakınlarında yakaladı. Getirildiği camide imam tarafından teşhis edilen hırsızlık şüphelisinin yabancı uyruklu olduğu ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.