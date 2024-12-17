Saldırıya uğrayan Kubilay Anıtı yenilecek

Yayınlanma: 17.12.2024 - 11:50

Güncelleme: 17.12.2024 - 11:50

İzmir’in Menemen ilçesinde 84 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın Efeler Belediyesi tarafından 1 yıl önce yaptırılan kaidesi kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalanmasına Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’den tepki geldi.

Saldırıyı sert bir dille kınayan başkan Yetişkin, “Cumhuriyet kahramanımız Mustafa Fehmi Kubilay’ın hatırasına yapılan bu çirkin saldırı, yalnızca bir anıta değil; Cumhuriyetimizin değerlerine ve tarihimize yapılmıştır. Sorumluların tespit edilmesi için derhal hukuki süreci başlatacağız. Efeler halkı olarak değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz ve bu tür eylemlere asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Yetişkin, anıtın onarımının en kısa sürede yapılacağını belirterek, "Şehidimizin anısına yaptırılan bu büst, Cumhuriyetin aydınlık yüzü ve şehitlerimizin kahramanlık mirasını simgelemeye devam edecek. Efeler Belediyesi olarak bu tür provokatif saldırıların karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" diye konuştu/ İZMİR.