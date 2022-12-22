Saldırıya uğrayan Piiz grubunun üyesi Mehmet Dudarık taburcu oldu
Ankara'da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan müzik grubu Piiz'in üyesi Mehmet Dudarık, (38) Eskişehir’de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Müzik grubu Piiz, 14 Aralık'ta Ankara’nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından saldırıya uğrayan grubun davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde kaldırıldı. Dudarık, buradan da Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Dudarık, bugün taburcu edilirken sürecin evde devam edeceği belirtildi.
"İYİ Kİ VARSINIZ"
Piiz grubu da sosyal medyadan taburcu haberini paylaşarak, “Mehmet'in dün çekilen MR sonuçlarının ardından tedavisinin evde devam edilebileceğine ve taburcu olmasına karar verildi. Adli sürecin takibindeyiz ve haber aldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz” diye yazdı.
Mehmet Dudarık’ın fotoğrafının paylaşıldığı açıklamada, destek olanlara teşekkür edilirken, adli sürecin yakından takip edileceği belirtildi. Açıklamada, “Davulcumuz Mehmet Dudarık bugün taburcu oluyor. Bildiğiniz üzere 14 Aralık’ta konser çıkısında bir vandal tarafından öldüresiye darp edilmişti. Mehmet, tedavisi evde devam etmek üzere bugün taburcu oluyor. Öncelikle; saldırının hemen ardından yoğun bakim tedavisi gördüğü Ankara İbn-i Sina Hastanesi ve akabinde sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nin doktorları ve sağlık personeline teşekkür ederiz. Bu süreçte bizi arayıp soran, desteklerini her an yürekten hissettiren değerli dostlarımıza ve sevenlerimize de teşekkür borçluyuz. İyi ki varsınız. Umuyoruz ki adalet, bu gibi vahşi saldırıların tekrarlanmaması adına caydırıcı bir kararla tecelli edecek ve toplum vicdanına da bir nebze olsun su serpecektir. Pek yakında konserlerde ve daha neşeli günlerde görüşmek üzere” denildi.
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