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Salih Tanrıkulu kimdir? DDK Başkanı Salih Tanrıkulu neden görevden ayrıldı?

Salih Tanrıkulu kimdir? DDK Başkanı Salih Tanrıkulu neden görevden ayrıldı?

30.09.2026 13:20:00
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Haber Merkezi
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Salih Tanrıkulu kimdir? DDK Başkanı Salih Tanrıkulu neden görevden ayrıldı?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirmesinin ardından kurumun başkanı Salih Tanrıkulu, Borsa İstanbul’daki görevinden ayrıldı. Peki, Salih Tanrıkulu kimdir? DDK Başkanı Salih Tanrıkulu neden görevden ayrıldı?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sermaye piyasalarındaki yatırım fonu işlemlerinin incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu’nu (DDK) görevlendirmesinin ardından, DDK Başkanı Salih Tanrıkulu Borsa İstanbul’daki görevlerinden ayrıldı. Peki, Salih Tanrıkulu kimdir? DDK Başkanı Salih Tanrıkulu neden görevden ayrıldı?

SALİH TANRIKULU KİMDİR?

1974 yılında Ankara'da doğan Tanrıkulu, eğitim ve meslek hayatını kamu yönetimi, ekonomi, maliye ve denetim alanlarında şekillendirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Tanrıkulu, lisans eğitiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesinde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Kamu kariyerine 1997 yılında Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak başlayan Tanrıkulu, ilerleyen yıllarda Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.

Kariyeri boyunca vergi denetimi ve kamu maliyesi alanlarında görev yapan Tanrıkulu, OECD ve Avrupa Birliği bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil etti. 2013-2015 yıllarında Brüksel'de Maliye Müşaviri olarak görev yapan Tanrıkulu, NATO Mali Denetim Kurulu üyeliğinde de bulundu.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine atanan Tanrıkulu, 2017 yılından Ocak 2023'e kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Kasım 2023'te DDK Başkan Vekili olan Tanrıkulu, 7 Haziran 2024 tarihinde Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına getirildi.

SALİH TANRIKULU EVLİ Mİ?

Salih Tanrıkulu'nun özel hayatına ilişkin kamuya açık bilgiler mesleki kariyerine göre sınırlı. Tanrıkulu'nun evli ve üç çocuk babası olduğu biliniyor.

SALİH TANRIKULU NEDEN GÖREVDEN AYRILDI?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sermaye piyasalarındaki yatırım fonu işlemlerinin incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu’nu (DDK) görevlendirmesinin ardından, DDK Başkanı Salih Tanrıkulu Borsa İstanbul’daki görevlerinden ayrıldı. Adı Borsa İstanbul'un sitesindeki yönetim kurulu üyeleri arasından silindi. 

İlgili Konular: #DDK #Salih Tanrıkulu

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