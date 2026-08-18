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Salıpazarı'nda 'uyuşturucu' operasyonu: 1 kilo 215 gram esrar ve kenevir ele geçirildi

Salıpazarı'nda 'uyuşturucu' operasyonu: 1 kilo 215 gram esrar ve kenevir ele geçirildi

18.08.2026 13:01:00
Güncellenme:
İHA
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Salıpazarı'nda 'uyuşturucu' operasyonu: 1 kilo 215 gram esrar ve kenevir ele geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsın ikametinde yapılan aramada 1 kilo 215 gram kubar esrar ve tarlada ekili 114 kök kenevir ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri araştırmada, bir şahsın ikametinde kenevir ekimi yaptığı ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 kilo 215 gram kubar esrar, tarlada ekili 114 kök kenevir bitkisi ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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