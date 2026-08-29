Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz’a ekstra “Dışişleri Bakanı Suriye Özel Temsilcisi” unvanı: Soru işaretleri doğdu, Dışişleri yanıt vermedi

Geçtiğimiz aralık ayında Şam Büyükelçisi olarak atanan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski MİT Basın Müşaviri Nuh Yılmaz, X hesabında dikkat çekici bir değişikliğe gitti. Yılmaz, sitedeki biyografisinde “Şam Büyükelçisi” unvanının yanına, “Dışişleri Bakanı Suriye Özel Temsilcisi” unvanını ekledi.

ÖZEL TEMSİLCİLER BAŞKANLARIN

Nuh Yılmaz’ın bu hareketi soru işaretleri doğurdu. Devletlerin temsil esaslarını düzenleyen uluslararası Viyana Sözleşmesi’ne ve Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin idari yapısını ortaya koyan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre özel temsilciler, devlet başkanlarına bağlı olarak görev yapıyor. Sözleşme’de, “Temsilciler, devlet başkanlarına akredite edilir”, Kararname’de ise, “Cumhurbaşkanı, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde özel bir görevi ifa etmek üzere özel temsilci görevlendirebilir. Özel temsilcilerin giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanır” yazıyor.

DIŞİŞLERİ YANIT VERMEDİ

Bunun yanında dışişleri bakanları belirli dosyalar ya da bölgeler için kalıcı kadrolar olmaksızın, fiili bir şekilde geçici özel temsilciler görevlendirebiliyor. Durum eğer böyle ise, Nuh Yılmaz Suriye’de büyükelçi olarak zaten en üst düzey yetkiliyken, “Neden ekstra bir unvana ihtiyaç duydu” sorusu ortaya çıkıyor. Cumhuriyet, Dışişleri Bakanlığına, bu atama ve unvanın resmi-kalıcı bir şekilde hayata geçip geçmediğini, özel temsilciler devlet başkanı adına görev yaparken Yılmaz’ın nasıl resmi bir şekilde sözkonusu unvanı kullandığını ve neden böyle bir unvana ihtiyaç duyduğunu sordu. Nuh Yılmaz’ın bu “görevi” nedeniyle ekstra maaş alıp almadığı sorusunu da iletti. Bu sorulara yanıt gelmedi.