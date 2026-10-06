Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya'nın iade ettiği paraya ilişkin dikkat çeken soru

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, eski AKP Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın fon kazancını gönüllü olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) iade etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kaya çiftinin iade ettiği tutarın 1 milyar 860 milyon lira olduğunu belirtti. Söz konusu rakamın ana para ile mevduat faizinin birlikte hesaplanmasıyla ortaya çıktığını ifade eden Tayyar, ana paranın 163 milyon lira olduğu bilgisini paylaştı.

Tayyar, iade tutarına ilişkin yaptığı hesaplamaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kaya çiftinin iade tutarı, 1 milyar 860 milyon liraymış. Bu rakam ana para ve mevduat faizi düşürülerek hesaplanmış. Ana paranın 163 milyon lira olduğu dikkate alınırsa eklenen mevduat faizi 147 milyon lira.”

Tayyar, açıklamasının devamında faiz tartışmasına değinerek, “Faiz haram değil mi?” diye sordu.

“Bu bir inanç meselesi, inanmıyorsanız hadi bunu geçtik” diyen Tayyar, tartışmanın hukuki boyutuna ilişkin ise şu soruyu yöneltti:

“Asıl soru şu: İade edilen para suç geliriyse iade kararı sizi kurtarır mı?”

Şamil Tayyar’ın sözleri şöyle oldu:

“Dün gece.

Eş zamanlı olarak şu paylaşım yapıldı sosyal medya hesaplarında:

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon kazancını gönüllülük esasına göre TMSF’ye iade ediyor.

Hiçbirinde yatırılan miktara dair bilgi yoktu.

İlginçtir, kimse de sormamış.

Bugün Hürriyet’te Musa Kesler imzalı haberde gördük o detayı.

Kaya çiftinin iade tutarı, 1 milyar 860 milyon liraymış.

Bu rakam ana para ve mevduat faizi düşürülerek hesaplanmış.

Ana paranın 163 milyon lira olduğu dikkate alınırsa eklenen mevduat faizi 147 milyon lira.

Faiz haram değil mi?

Bu bir inanç meselesi, inanmıyorsanız hadi bunu geçtik.

Asıl soru şu:

İade edilen para suç geliriyse iade kararı sizi kurtarır mı?”